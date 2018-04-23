Красноярские школьники собрали гоночные автомобили на водородном топливе

Школьники из Красноярска собрали мини-копии гоночных машин, которые они представят в международных соревнованиях в Германии.

Размер собранных автомобилей 1:10 к оригиналу. Все они работают на водородном топливе и передвигаются при помощи радиоуправления. Два авто уже прошли испытания и были одобрены международными экспертами, отметили в детском технопарке «Кванториум», учениками которого и являются юные изобретатели.

С 1 по 5 мая команда кванторианцев представит Россию в международных соревнованиях H2AC International final, которые пройдут в Германии. По своей сути соревнования напоминают гонки на выживание. Здесь оценивается не скорость, а время, в течение которого болид удержится на трассе. Красноярцам предстоит сразиться с 12 командами из США, Нидерландов, Германии, Польши, Чехии и Словакии.