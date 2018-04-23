Ян Облак — о возможном уходе из «Атлетико»: Летом будет видно

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал информацию о возможном переезде в другую команду.

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"У меня нет новостей, — сказал словенский голкипер. — Я хочу закончить сезон на позитивной ноте, выиграв трофей. Надеюсь, у нас это получится.

Летом будет видно. У меня контракт с клубом до 2021 года. Пока ничего не ясно. Но я уверен, что «Атлетико» продолжит прогрессировать даже если я покину Мадрид", — приводит слова Облака Goal.

В нынешнем сезоне 25-летний Облак провел 43 матча, пропустил 23 гола и 26 раз оставлял ворота «сухими».