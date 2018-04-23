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А. Березуцкий: «Откуда у меня три футболки? Я что, магазин?!»
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А. Березуцкий: «Откуда у меня три футболки? Я что, магазин?!» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, выйдя со стадиона после матча с «Краснодаром» (2:1), по традиции отправился к юным болельщикам фотографироваться и раздавать автографы.
Дети набросились на него с просьбами дать футболку. Алексей отвечал в присущей ему шутливой манере: «Да нет у меня никакой футболки! Я ж тебе просто так сказал, что у меня три футболки! Откуда? Я тебе что, магазин что ли?»
Матч с «Краснодаром» стал для Алексея Березуцкого 500-м за ЦСКА. Алексей является игроком «армейской» команды с 2001 года. За ЦСКА он забил 11 голов, получил 55 желтых и 2 красные карточки.
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