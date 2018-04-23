А. Березуцкий: «Откуда у меня три футболки? Я что, магазин?!»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий , выйдя со стадиона после матча с «Краснодаром» (2:1), по традиции отправился к юным болельщикам фотографироваться и раздавать автографы.

Дети набросились на него с просьбами дать футболку. Алексей отвечал в присущей ему шутливой манере: «Да нет у меня никакой футболки! Я ж тебе просто так сказал, что у меня три футболки! Откуда? Я тебе что, магазин что ли?»

Матч с «Краснодаром» стал для Алексея Березуцкого 500-м за ЦСКА. Алексей является игроком «армейской» команды с 2001 года. За ЦСКА он забил 11 голов, получил 55 желтых и 2 красные карточки.