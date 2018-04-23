Андрей Родионенко — скандале с врачом сборной США по гимнастике: «Это больше похоже на американское шоу»

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко поделился мнением с «СЭ» по поводу скандала в американской спортивной гимнастике. Ряд спортсменок считают себя жертвами сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара, которого приговорили к тюремного заключение на 175 лет за педофилию.

— То, что происходит в США, никто не знает. Сейчас у нас на соревнованиях была американка с тренером — они ничего не знают и ничего не понимают, — сказал Родионенко. — Что тут можно обсуждать? Это данные, которые знают только американцы. Что они ищут, что хотят найти — и как мы можем это обсуждать, когда нас это не касается? После Олимпиады была одна информация, потом они начали что-то искать… Там все так непонятно. Тем более мы знаем тренеров, с которыми спортсменки из США выступали на соревнованиях, с которыми они завоевали медали. Сейчас они подвергаются гонению.

— Эту историю с Нассаром так раскручивают…

— Конечно, раскручивают, но мы-то здесь причем?

— На имидже гимнастики может отразиться?

— Конечно. Отражается все, что ни делается. Но в какую сторону и кто это раскручивает — непонятно. Там еще есть Канада, Великобритания, которые что-то предпринимают. Информации на данный момент много, но конкретики нет никакой. Из разряда — кто-то где-то сказал, ничего не пишется. Официальных источников нет, а все остальное — противоречивые, непоследовательные разговоры. Все это больше похоже на американское шоу. ( Игорь НОВИКОВ

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