Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении

"По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что у президента недавно были контакты, он поздравлял своих коллег с избранием. Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но какие-то консультации — я сейчас вам не могу сказать точно", — ответил Песков на вопрос, обращался ли Ереван за консультациями или помощью.

На вопрос о том, в каком случае российская сторона будет готова вмешаться в ситуацию, он ответил вопросом: «Почему Москва должна вмешиваться?».

"Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны", — сказал он.

Таким образом Песков ответил на уточняющий вопрос о том, что предпримет Россия, если Армения запросит помощь.

Ранее сообщалось, что к протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме.