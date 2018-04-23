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Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении
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Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Армении, где продолжаются протесты против избрания на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна, передает РИА «Новости».
"По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что у президента недавно были контакты, он поздравлял своих коллег с избранием. Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но какие-то консультации — я сейчас вам не могу сказать точно", — ответил Песков на вопрос, обращался ли Ереван за консультациями или помощью.
На вопрос о том, в каком случае российская сторона будет готова вмешаться в ситуацию, он ответил вопросом: «Почему Москва должна вмешиваться?».
"Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны", — сказал он.
Таким образом Песков ответил на уточняющий вопрос о том, что предпримет Россия, если Армения запросит помощь.
Ранее сообщалось, что к протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме.
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