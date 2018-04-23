Облак: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме „Атлетико“

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался относительно своего будущего.

"Сейчас мне хочется успешно завершить сезон. Надеюсь на победу в Лиге Европы. Пока не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико». Если останусь здесь, то мы будем прогрессировать вместе, если нет — «матрасники» все равно продолжат расти", — цитирует 25-летнего словенца Cope.