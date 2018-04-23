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Облак: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме „Атлетико“
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Облак: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме „Атлетико“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался относительно своего будущего.
"Сейчас мне хочется успешно завершить сезон. Надеюсь на победу в Лиге Европы. Пока не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико». Если останусь здесь, то мы будем прогрессировать вместе, если нет — «матрасники» все равно продолжат расти", — цитирует 25-летнего словенца Cope.
Действующее соглашение Облака с мадридцами рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что подписать вратаря хотят «Челси», "Манчестер Юнайтед" и «ПСЖ».
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