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Чемпионом мира по Kumite стал учитель из Богородского
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Чемпионом мира по Kumite стал учитель из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Инструктор по физической культуре школы №1349 района Богородское Дмитрий Фагельский стал победителем крупного турнира.
В Минске в середине апреля состоялся 46-й турнир «Международный кубок Кофукан». Соревнования проходили на базе легкоатлетического манежа. В них приняли участие команды Норвегии, Швеции, Англии, Шотландии, Франции, Словении, России и Беларуси.
Одним из героев турнира стал инструктор по физической культуре школы №1349 Дмитрий Фагельский. Он удостоился высшей награды, став чемпионом мира по Kumite (сито— рю кофукан) в своей категории.
Дмитрий Васильевич уже получил поздравления от школьников и коллег.
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