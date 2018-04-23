Чемпионом мира по Kumite стал учитель из Богородского

Инструктор по физической культуре школы №1349 района Богородское Дмитрий Фагельский стал победителем крупного турнира.

В Минске в середине апреля состоялся 46-й турнир «Международный кубок Кофукан». Соревнования проходили на базе легкоатлетического манежа. В них приняли участие команды Норвегии, Швеции, Англии, Шотландии, Франции, Словении, России и Беларуси.

Одним из героев турнира стал инструктор по физической культуре школы №1349 Дмитрий Фагельский. Он удостоился высшей награды, став чемпионом мира по Kumite (сито— рю кофукан) в своей категории.

Дмитрий Васильевич уже получил поздравления от школьников и коллег.