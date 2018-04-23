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Три медали на турнире по настольному теннису завоевали в Смоленске богородские школьники
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Три медали на турнире по настольному теннису завоевали в Смоленске богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся школы №1349 успешно выступили на традиционном межрегиональный турнире по настольному теннису памяти Александра Трифоновича Твардовского.
В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена из городов: Москва, Брянск, Воронеж, Домодедово, Железнодорожный, Калуга, Королев, Курчатов, Мытищ, Подольск, Санкт-Петербург, Серпухов, Тверь, Тула, Ярославль и, конечно же, Смоленска и городов Смоленской области. Среди участников турнира были и школьники из района Богородское.
В категории юноши второклассник Егор Чимин стал бронзовым призером, и восьмиклассница Галя Чимина в своей возрастной категории также стала бронзовым призером. Кроме того теннисистка заняла второе место во взрослой женской категории.
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