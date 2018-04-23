В МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей»

В рамках торжественного мероприятия участникам также были выданы задания второго заключительного этапа интеллектуального состязания.

Испытать себя, проверить полученные в школе знания по физике, математике и информатике рискнули 411 учащихся 9 и 10 классов из более чем 78 населенных пунктов из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, республик Марий Эл и Удмуртской республики. Особой активностью отличились калужские, кировские, нижегородские и марийские школьники. В этих регионах было зафиксировано наибольшее число участников.

Первый этап Олимпиады прошел на территории девяти регионов зоны ответственности электросетевой компании в период 31 марта по 1 апреля 2018 года.

Региональное жюри определило победителей и призеров первого этапа Олимпиады по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам: физика, математика и информатика. В итоге призерами Олимпиады стали 33 человека, а победителями, занявшими первое место, 17 учащихся.

Все ребята получили возможность участвовать во втором, заключительном этапе Олимпиады, который пройдет в заочной форме путем выполнения комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по соответствующим предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Информация об итогах и ходе Олимпиады содержится в разделе «Олимпиада „Россети“ на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья — https://www.mrsk-cp.ru/about/hr/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-rosseti/

Фото — пресс-служба филиала „Кировэнерго“