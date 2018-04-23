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Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира
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Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых наставников мира.
Так, первая пятерка рейтинга специалистов с самыми высокими доходами, согласно данным France Football, выглядит так:
1. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") — 26 миллионов евро
2. Марчелло Липпи (сборная Китая) — 23 миллиона евро
3. Диего Симеоне ("Атлетико") — 22 миллиона евро
4. Зинедин Зидан ("Реал") — 21 миллион евро
5. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 29 миллионов евро.
Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты тренеров, полученные бонусы и доходы от рекламы.
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