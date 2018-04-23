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В казанском парке «Крылья Советов» появилась аллея футбольных скворечников
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В казанском парке «Крылья Советов» появилась аллея футбольных скворечников 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Аллея футбольных скворечников украсила казанский парк «Крылья Советов», сообщает объединение «Подросток».
В преддверии ЧМ по футболу в Казани стартовал проект «Летящий гол». В рамках него школьники мастерили скворечники в форме футбольных мячей. При этом подростки сделали не просто деревянные домики, а настоящие арт-объекты, раскрасив их в цвета флагов команд, которые сыграют в Казани.
По задумке организаторов в дни проведения чемпионата в парке можно будет устраивать соревнования для футбольных болельщиков, отслеживая, в какой скворечник чаще залетают птицы.
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