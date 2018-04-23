В Казанском парке появились скворечники с футбольными мячами и флагами стран-участниц

В Республике Татарстан в преддверии чемпионата мира по футболу в казанском парке «Крылья Советов» открылся «спортивный птичий городок» — аллея со скворечниками, на которых изображены футбольные мячи, пишет региональный портал « БИЗНЕС Online ».

Футбольные скворечники сделали школьники из подростковых клубов города в рамках проекта «Летящий гол». Деревянные птичьи домики они покрасили в цвета флагов команд, которые будут играть на матчах турнира в Казани.

В объединении «Подросток», по инициативе которого состоялся проект, считают, что в дни проведения чемпионата в парке на аллее с необычными скворечниками можно будет устраивать соревнования болельщиков, наблюдая, в скворечник какой страны больше залетают птицы.