«Зенит» может приобрести защитника «Сан-Паулу»

«Зенит» сделал предложение «Сан-Паулу» о приобретении защитника Жуниора Тавареса, сообщает «Спорт день за днем». Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 21-летнего бразильца семь миллионов евро.

Жуниор Таварес начинал карьеру в «Гремио», а игроком «Сан-Паулу» стал в прошлом году. В 23 матчах чемпионата Бразилии на его счету три голевые передачи.

«Зенит» вел переговоры по трансферу бразильца прошлым летом. По сообщениям бразильских СМИ, тогда «Сан-Паулу» не стал продавать Жуниора Тавареса за шесть миллионов евро, а подписал с ним новый контракт на улучшенных условиях.