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«Зенит» может приобрести защитника «Сан-Паулу»
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«Зенит» может приобрести защитника «Сан-Паулу» 

Советский спорт 1 час назад
«Зенит» сделал предложение «Сан-Паулу» о приобретении защитника Жуниора Тавареса, сообщает «Спорт день за днем». Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 21-летнего бразильца семь миллионов евро.
Жуниор Таварес начинал карьеру в «Гремио», а игроком «Сан-Паулу» стал в прошлом году. В 23 матчах чемпионата Бразилии на его счету три голевые передачи.
«Зенит» вел переговоры по трансферу бразильца прошлым летом. По сообщениям бразильских СМИ, тогда «Сан-Паулу» не стал продавать Жуниора Тавареса за шесть миллионов евро, а подписал с ним новый контракт на улучшенных условиях.
Отметим, что бразилец выступает на позиции левого защитника. Таким образом, он призван заменить в команде покидающего «Зенит» Доменико Кришито.
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