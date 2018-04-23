«Зенит» сделал предложение «Сан-Паулу» по трансферу Жуниора Тавареса

«Зенит» намерен приобрести левого защитника бразильского «Сан-Паулу» Жуниора Тавареса. Как утверждает, руководство петербургского клуба уже сделало предложение по трансферу игрока. Петербургский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро.

Таварес — воспитанник «Гремио» и дебютировал в бразильской Серии А в 2015-м году в возрасте 18 лет. Также он призывался в юношескую сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет и выиграл в составе национальной команды чемпионат Южной Америки 2011 года. В сезоне-2017 он провел в составе «Сан-Паулу» 23 матча и записал на свой счет 3 результативных передачи.

«Зенит» проявлял заинтересованность в приобретении Тавареса еще прошлым летом. Как сообщали бразильские СМИ, «Сан-Паулу» отказался продавать защитника за 6 миллионов евро и подписал с игроком новый контракт на улучшенных условиях. Интерес к Таваресу проявляет также ряд других европейских команд, среди который называют «Аякс», «Ренн», «Галатасарай», «Порту», «Спортинг» и «Сельту».