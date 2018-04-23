В Конькове прошел турнир по мини-гольфу в рамках проекта «Активное долголетие»

В рамках проекта «Активное долголетие» впервые в ЮЗАО, в коньковской школе №1273, прошёл турнир по мини-гольфу. В миниатюрную версию популярной игры посоревновались пенсионеры, проживающие в нашем округе.

Перед началом игры пенсионеров поприветствовали депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково Светлана Биткова и Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Александр Фирсов . Также выступила с приветственным словом начальник управления социальной защиты населения ЮЗАО Светлана Владимировна Титова.

В процессе игры участники загоняли маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов. Победу одержала команда «Теплого стана».