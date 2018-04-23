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В Конькове прошел турнир по мини-гольфу в рамках проекта «Активное долголетие»
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В Конькове прошел турнир по мини-гольфу в рамках проекта «Активное долголетие» 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
В рамках проекта «Активное долголетие» впервые в ЮЗАО, в коньковской школе №1273, прошёл турнир по мини-гольфу. В миниатюрную версию популярной игры посоревновались пенсионеры, проживающие в нашем округе.
Перед началом игры пенсионеров поприветствовали депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково Светлана Биткова и Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Александр Фирсов. Также выступила с приветственным словом начальник управления социальной защиты населения ЮЗАО Светлана Владимировна Титова.
В процессе игры участники загоняли маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов. Победу одержала команда «Теплого стана».
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