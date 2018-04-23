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Танцоры из Измайлова стали победителями международных соревнований по спортивным танцам
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Танцоры из Измайлова стали победителями международных соревнований по спортивным танцам 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Представители Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма завоевали два титула в парном разряде.
Международные соревнования по спортивным танцам состоялись в московском дворце спорта «Мегаспорт». На паркет вышли более 700 спортсменов из 31 страны. Все они стали участниками трех турниров: Кубка Европы по латиноамериканской программе, первенства мира по двоеборью в возрастной категории до 21 года и рейтинговых соревнований Всемирной федерации танцевального спорта WDSF World Open Standard and Latin.
В Мировом первенстве юниоров в итоге сильнейшим стал дуэт первокурсника РГУФКСМиТ Семена Хржановского и Елизаветы Лыхиной. Также на первую строчку пьедестала почета поднялся выпускник кафедры теории и методики танцевального спорта вуза Армен Цатурян. Вместе со своей партнершей Светланой Гудыно он стал лучшим в соревнованиях Всемирной федерации танцевального спорта WDSF World Open Standard and Latin.
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