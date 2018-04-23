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В ВДЦ «Орленок» проходит региональный этап робототехнической олимпиады
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В ВДЦ «Орленок» проходит региональный этап робототехнической олимпиады 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Его победители поедут на финал в Иннополис — первый российский город для IT-специалистов под Казанью
В ВДЦ «Орленок» проходит региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.
Молодые люди в возрасте до 19 лет будут соревноваться в программировании интеллектуальных робототехнических систем. С помощью современных технологий они покажут, как можно увеличить объемы производства продуктов питания и улучшить их качество, сделать эффективнее земледелие, усовершенствовать системы доставки и транспортировки товаров.
Состязания пройдут в течение двух дней. 24 апреля состоится церемония награждения.
Победители регионального этапа отправятся на Всероссийскую робототехническую олимпиаду, финал которой ежегодно проходит в Иннополисе — первом российском городе для IT-специалистов, расположенном под Казанью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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