В ВДЦ «Орленок» проходит региональный этап робототехнической олимпиады

Его победители поедут на финал в Иннополис — первый российский город для IT-специалистов под Казанью

В ВДЦ «Орленок» проходит региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.

Молодые люди в возрасте до 19 лет будут соревноваться в программировании интеллектуальных робототехнических систем. С помощью современных технологий они покажут, как можно увеличить объемы производства продуктов питания и улучшить их качество, сделать эффективнее земледелие, усовершенствовать системы доставки и транспортировки товаров.

Состязания пройдут в течение двух дней. 24 апреля состоится церемония награждения.

Победители регионального этапа отправятся на Всероссийскую робототехническую олимпиаду, финал которой ежегодно проходит в Иннополисе — первом российском городе для IT-специалистов, расположенном под Казанью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.