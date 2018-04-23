Ещё
Константин Кучаев: «Пока ЦСКА рано задумываться о Лиге чемпионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как подросток убил российскую чемпионку
Как подросток убил российскую чемпионку

Константин Кучаев: «Пока ЦСКА рано задумываться о Лиге чемпионов» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что его команда в матче 27-го тура против «Краснодара» (2:1) лучше играла в первом тайме, несмотря на то, что оба мяча забила после перерыва. Хавбек армейцев отметил, что встреча с «быками» могла сложиться иначе, если бы Федор Чалов при счете 0:0 сумел реализовать имевшийся у него момент.
Муса + Гончаренко: эффект непожатой руки
— Игра была тяжелой, — цитирует пресс-служба ЦСКА Кучаева. — В первом тайме мы владели преимуществом, у нас было много опасных подходов. Не хватало последнего паса или завершающего удара. Во втором тайме силы стали заканчиваться, поэтому игра выровнялась.
— Что мешало раньше начать создавать эти моменты? По первому тайму кроме голевого эпизода Федора Чалова вспомнить почти нечего…
— Да, забей Федя, игра бы вообще перевернулась. Но у нас были и другие опасные подходы, которые тоже надо брать в расчет.
— Насколько важна сегодняшняя победа? Речь идет о битве за Лигу чемпионов…
— Пока об этом рано задумываться и мечтать. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет.
— Как оцените вашу игру? Наверное, наилучшая оценка вашей игры в нынешнем сезоне — то, что вы провели уже более 30 матчей.
— Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.
— Тогда оцените, пожалуйста, поддержку болельщиков. Сегодня их пришло много, и, это стало еще одним весомым аргументом для победы.
— Болельщики — один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперёд и помогли создать перелом в матче.
После 27 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Локомотива» — 6 очков. У занимающего третью строчку "Спартака" 50 очков и игра в запасе.
Спорт-Экспресс: последние новости
Витинью: "После удара Гранквиста по голове, возможно, придется накладывать швы" "Ливерпулю" интересен полузащитник "Реала" Эдерсон: "До конца сезона хочу забить гол"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов118
Как подросток убил российскую чемпионку1
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной1
Названы самые высокооплачиваемые футболисты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение