Менди: «Бернарду Силва любит меня сильнее, чем свою девушку»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди имеет особую связь с Бернарду Силвой.

"Он любит меня сильнее, чем свою девушку", — написал Менди в Twitter под фотографией, где футболисты «горожан» празднуют гол.

Напомним, Менди и Силва ранее выступали вместе в составе «Монако».

He loves me more than food (& his girlfriend) my caralhooo @BernardoCSilva pic.twitter.com/yxsQFpvNSn

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 22 апреля 2018 г.