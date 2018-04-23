Зачем москвичкам вторые уши

Почему у горожан стали популярны головные уборы с ушами животных.

Все хотят оставаться молодыми. Такова человеческая природа. Хомо сапиенс свойственно если не быть молодым, то хотя бы казаться.

Классический образ старушки редко когда мелькнет на столичных улицах. Упомянутая природа — раз, столица-два, не модно, даже стыдно— три. Культ молодости развивается в обществе с такой скоростью, что иногда приводит к неожиданным решениям. Одно из таких — головные уборы с ушами животных.

Зимой это были меховые шапочки-котятки, сейчас уже кепки, бейсболки и косынки. Даже шляпы от солнца есть «ушастые». Через интернет можно заказать любые. Кошки, мышки, мишки, волчата, поросята — в последнее время головные уборы с ушами выбирают дамы, давно вышедшие из школьного возраста. Это не плохо, это факт. Тенденция времени: если еще недавно милые ушки украшали только детские вещи — боже, как же это мило! — то сейчас «ушастый» головной убор спокойно надевает на себя и подросток, и взрослый. Почему?

— Культ молодости, огромный рынок косметологических процедур — все это навязывает образ вечно юной, милой девочки, — поясняет свою точку зрения на причины распространения явления дизайнер Надежда Русс. — Посмотрите соцсети: сплошные «зайки», «собачки», «кошечки» и неважно, сколько пользователю лет: 15 или 55, — тяга к «няшности» доходит до абсурда. Эти виртуальные образы переносятся и в реальную жизнь, и мы видим все те же попытки быть милой «зайкой». Все хотят быть маленькими девочками: я милашка и «кавайная няшка», ути-пути, ничего не слышу, ни за что не отвечаю.

Вместе с тем, эксперт связывает эту активизировавшуюся внутреннюю тягу к «няшности» с внешними факторами. Так, уверена Надежда Русс, психология некоторых людей реагирует на проблемы из вне.

— Инфантильность, подмена реальности и нежелание трезво взглянуть на себя. Я в этом вижу даже слабость, — говорит дизайнер. — Но, тем не менее, каждый выбирает то, в чем ему комфортно, как бы это не выглядело.

— Это внутренняя усталость от диктатов, рутинной жизни, — вторит мнению дизайнера психолог Хельга Александрова, — и, как следствие, желание отдохнуть хотя бы какое-то время от груды повседневных обязанностей, проблем на работе, в офисе, дома. Так сказать, эмоционально отойти от серости, монотонности и загруженности жизни. Забыть на время, что ты взрослый, загруженный работой и домашними хлопотами, человек. Такой аксессуар дает хоть какое-то время психологически расслабиться и почувствовать себя легко, по-детски непосредственным, свободным, никому ничего не должным. Помните, как в анекдоте: «Я — девочка! Я ничего не хочу решать! Я хочу новое платьице и мороженное!»

Интересно, что в противовес нашим ушам, в Европе и Америке набирает популярность противоположный тренд: седые волосы. Искусственно «седеют» звезды шоу-бизнеса и кино, задавая настроение среди своих поклонников. По подиумам ходят юные красавицы-модели с выкрашенными абсолютно седыми волосами. Если проводить параллели, то зарубежные женщины не бегут от проблем, а, наоборот, ищут их. КСТАТИ

По словам психолога Хельги Александровой, если помимо ушек почти весь гардероб взрослого человека состоит из вещей, похожих на детские: например, платьица, футболочки или брючки, с незрелыми элементами, принтами, мультяшными рисунками, резиночки с детскими аппликациями, то здесь мы имеем дело с так называемым синдромом Питера Пэна.

Незрелые, инфантильные личности, не желающие взрослеть из-за страха нести ответственность за свою жизнь. С такими людьми, говорит Александрова, сложно выстраивать отношения: они эгоистичны, капризны, легко делают больно тем, кто их любит и часто уклоняются от решения проблем.

Есть, конечно, и положительные черты у таких людей: они могут быть очаровательными милашками, с ними приятно общаться и проводить досуг, но как только дело доходит до взрослых отношений, они сразу превращаются, в психологическом плане, в детей, спихивающих ответственность за все и вся на окружающих.