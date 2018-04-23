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Калининградские пункты пропуска в дни ЧМ-2018 ожидает четырехкратный рост нагрузки
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Калининградские пункты пропуска в дни ЧМ-2018 ожидает четырехкратный рост нагрузки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Калининградские таможенники прогнозируют в дни проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года четырехкратное увеличение нагрузки на пункты пропуска, сообщила в понедельник пресс— служба Калининградской областной таможни.
"Стадион Калининград", рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). Болельщики, гости и участники команд будут прибывать через 13 пунктов пропуска в регионе деятельности Калининградской областной таможни. В числе этих пунктов — восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный.
"Ожидается, что в периоды проведения матчей нагрузка на пункты пропуска возрастет почти в четыре раза", — приводит пресс-служба слова и.о. начальника областной таможни Вадима Бобровича. С учетом этого прогноза таможенники оборудуют в пунктах пропуска дополнительные места приема болельщиков, отрабатывает процедуры ускорения пропуска граждан, товаров и транспортных средств.
На наиболее загруженных и в обычные дни пунктах пропуска на российско-польском и российско-литовском участках госграницы таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области провели тренировки по отработке возможности применения в пиковые часы нагрузки реверсивного движения транспорта — использование полос встречного направления.
"Учитывая, что основной поток болельщиков и туристов в дни ЧМ-2018 ожидается на польском направлении, российская таможня заблаговременно передаст польским коллегам бланки пассажирской таможенной декларации, чтобы иностранцы могли заполнить ее заранее, тем самым сократив время на проведение таможенного контроля на российской стороне", — отметил Бобрович.
Для удобства гостей чемпионата крупнейший в регионе пункт пропуска Мамоново-2 на российско-польской границе включен в пилотный проект по возмещению НДС. На таможенном посту инспектор будет уполномочен подтвердить факт вывоза гражданином иностранного государства, не входящего в ЕАЭС, товаров по системе tax free, заключили в Калининградской областной таможне.
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