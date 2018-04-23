Cерия турниров по World of Tanks пройдет в шести городах России

Разработчики и издатели World of Tanks вновь проведут мероприятие «Время танков. Битва взводов». В рамках ивента по одному турниру проведут в следующих городах: Краснодаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Курске и Казани. Команда-победитель каждого состязания получит место в следующем, онлайн-этапе, «Времени танков. Битвы взводов».

К шестерым игрокам, победившим в своих городах, присоединятся двое участников из дополнительного розыгрыша. Итого 8 коллективов приступят к онлайн-турниру, где они сразятся за 4 места в суперфинале. Основная серия «Времени танков. Битвы взводов» проходит в формате 3х3: от каждой команды выступают трое танкистов.

Первый из локальных отборочных состоится 19 мая в Краснодаре. Как и в любом из шести городов, там развернется не только командный турнир, но и состязание в личном зачете. Посетителей, которые не хотят состязаться, развлекут «фотозонами, выступлениями артистов, детскими зонами» и другими занятиями.