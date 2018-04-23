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На Лермонтовском проспекте прошли соревнования по робототехнике
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На Лермонтовском проспекте прошли соревнования по робототехнике 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» 18 апреля состоялись соревнования по одному из самых увлекательных и популярных направлений — робототехнике. Турнир был приурочен к прошедшему Дню космонавтики.
Участники тщательно подготовились к этому событию, создав сложных автоматизированных роботов, которые способны выполнять команды и занимать самые высокие призовые места. «Преодолеть полосу препятствий за наименьшее время — непросто даже для атлетов, в то время как роботы должны продемонстрировать максимальную отточенность движений и четкость выполнения поставленных задач. На занятиях по робототехнике в „Лидере“ ребята
развивают логическое и творческое мышление и осваивают технические навыки, благодаря чему все изобретения показали отличные результаты», — говорится на сайте учреждения. В соревнованиях принимали участие две команды, в каждой из которой были свои победители и призеры. Так, первые места заняли Ярослав Осетров и Тимур Магомедов, вторые — Дмитрий Нечаев и Сергей Смирнов, третьи — Егор Козлов и Влад Бирюков. Все юные изобретатели получили памятные дипломы и подарки. (вт
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