Ещё
Полиция Британии попросила англичан не провоцировать россиян во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как подросток убил российскую чемпионку
Как подросток убил российскую чемпионку

Полиция Британии попросила англичан не провоцировать россиян во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, не провоцировать россиян во время соревнований, передает ТАСС.
"Шуточки", к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре, в России не поймут", — цитирует заместителя главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марка Робертса газета The Times.
По словам Робертса, который по совместительству является ответственным за обеспечение безопасности игроков сборной Англии по футболу, а также их болельщиков на период мундиаля, у россиян иное представление о юморе, нежели у англичан.
"Вы только привлечете к себе внимание и усилите риски по отношению к себе", — сказал он.
Робертс также потребовал от англичан вести себя уважительно и культурно, находясь на территории другого государства.
Газета.Ru: последние новости
"Ливерпуль" упустил победу над "Вест Бромвич Альбион" в матче АПЛ Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении Баскетболистки УГМК вышли в финал Евролиги
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку1
Россия заработает на футболе миллиарды долларов119
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной1
Названы самые высокооплачиваемые футболисты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение