Полиция Британии попросила англичан не провоцировать россиян во время ЧМ-2018

Британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, не провоцировать россиян во время соревнований, передает ТАСС

газета The Times. "Шуточки", к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре, в России не поймут", — цитирует заместителя главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марка Робертса

По словам Робертса, который по совместительству является ответственным за обеспечение безопасности игроков сборной Англии по футболу, а также их болельщиков на период мундиаля, у россиян иное представление о юморе, нежели у англичан.

"Вы только привлечете к себе внимание и усилите риски по отношению к себе", — сказал он.

Робертс также потребовал от англичан вести себя уважительно и культурно, находясь на территории другого государства.