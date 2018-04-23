Кубанского тренера поймали за подглядыванием за своими ученицами в туалете

Уголовное дело возбуждено против тренера по борьбе, который подглядывал за воспитанницами в туалете. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Удалось ему это благодаря скрытой камере, которую он сам же и установил. Примечательно, что вуайерист обладает многочисленными наградами. В частности, является 24-кратным чемпионом России, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира, членом сборной команды России и тренером I квалификационной категории.

Кроме того, он обладает несколькими черными поясами по тхэквондо. Мужчина будет проходить по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Турка, подозреваемого в воровстве женских трусов, задержали в Москве. Предполагается, что он поджидал своих жертв в темном переходе, срывал с них нижнее белье и убегал прочь. Сотрудники правоохранительных органов задержали его.