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Кубанского тренера поймали за подглядыванием за своими ученицами в туалете
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Кубанского тренера поймали за подглядыванием за своими ученицами в туалете 

360tv.ru 1 час назад
Уголовное дело возбуждено против тренера по борьбе, который подглядывал за воспитанницами в туалете. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Удалось ему это благодаря скрытой камере, которую он сам же и установил. Примечательно, что вуайерист обладает многочисленными наградами. В частности, является 24-кратным чемпионом России, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира, членом сборной команды России и тренером I квалификационной категории.
Кроме того, он обладает несколькими черными поясами по тхэквондо. Мужчина будет проходить по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Турка, подозреваемого в воровстве женских трусов, задержали в Москве. Предполагается, что он поджидал своих жертв в темном переходе, срывал с них нижнее белье и убегал прочь. Сотрудники правоохранительных органов задержали его.
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