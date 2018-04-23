Для линии «Усть-Луга — Балтийск» построят два парома вместо трех

План обеспечения транспортной доступности Калининградской области, которым предполагалось строительство трёх паромов для линии порт Усть-Луга (Ленинградская область) — порт Балтийск (Калининградская область) претерпел изменения. Для линии будет построено не три, а два челнока. При этом проект не будет реализовываться по схеме государственно-частного партнерства. Об этом со ссылкой на слова губернатора Калининградской области пишет газета «КоммерсантЪ»

Заказчиком строительства новых судов выступит подведомственное Министерству транспорта ФГУП «Росморпорт». До 2020 года предприятие должно спустить на воду и поставить на линию «Усть-Луга — Балтийск» два парома. Издание не уточняет, где именно может быт размещен заказ. При этом стоимость одного парома может превысить 4,7 миллиарда рублей.

Программа развития паромного сообщения с Калининградской областью была утвержден в июне 2017 года. План предусматривал строительство к 2020 году трёх железнодорожных паромов для работы на линии порт Усть-Луга (Ленинградская область) — порт Балтийск (Калининградская область). Стоимость проектирования и строительства челноков оценивалась в 14,1 миллиарда рублей. Средства должны были поступить из федерального бюджета при софинансировании "Газпромбанка"

Целесообразность строительства паромов традиционно объяснялась необходимостью переориентации на паромную линии «Усть-Луга — Балтийск» «калининградского грузопотока», следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь и Литвы.

Эксперты скептически относятся к идее строительства сразу трёх паромов для связи западного российского анклава с большой землёй. Они отмечают, что на линии вполне можно было бы оставить один стратегический паром для военных грузов. С точки зрения маркетинга, на плечо между Калининградской и Ленинградской областями необходимо ставить не железнодорожные паромы, а контейнеровозы.

В настоящее время на линии «Усть-Луга — Балтийск» работают два парома — «Балтийск» и «Амбал», который заменил поставленный в апреле 2018 года на ремонт «Петербург». Возраст «Амбала» — 28 лет, а «Балтийска» — 34 года.