«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Миннесота» не справится с «Рокетс», «Оклахома» переиграет «Джаз» и неожиданный экспресс — в «Большом куше».

У каждого сюжета должна быть экспозиция, завязка, кульминация и развязка. И если у нас есть все данные для превосходного сюжета, то и само действо как минимум должно получиться. И зрелище, надо сказать, вышло на загляденье. Четвёртый и во многом решающий матч серии мог стать роковым для «Кливленда». На удивление цепкая и слаженная игра «Индианы» на обеих сторонах площадки, разом преодолевший несколько ступеней эволюции баскетбольного таланта Виктор Оладипо , Лэнс «подуй мне в ушко» Стивенсон, со своим вырывающимся наружу желанием доказать всем и каждому свою состоятельность. Сын литовской легенды Арвидаса Сабониса , раз за разом оставляющий с носом не кого-нибудь, а Кевина Лава . 2-1 в серии — это вам не шутки. Тут, граждане, и в защите пахать нужно, и в нападении стараться не удариться лицом об дужку.

И начало располагало к неожиданному разгрому. Промахи Кайла Корвера феноменальной игрой исправлял Джордан Кларксон . Нехватку подсевшего на фолы Кевина Лава, практически полностью нивелировал отрабатывающий по всему паркету Леброн Джеймс . А баззер-битер Джей Ар Смита, заткнувший сирену об окончании первой четверти, лишь добавил зрелищной интриги. Как и в предыдущем матче, прошлогодним финалистам удалось соорудить практически идентичный гандикап в комфортные «+16», который усилиями игроков «Пэйсерз» удалось сократить до вполне рабочих «+10». Ну а затем поклонникам Леброна и Ко пришлось лезть в домашнюю аптечку за валидолом, корвалолом и прочими снадобьями, которые в состоянии привести нервы в порядок. Во-первых, ужасающая реализация бросков Кевином Лавом. Великан с травмированным пальцем и в защите проваливался, и в нападении был бесполезен. Благо что стал попадать Кайл Корвер. Но тут и защита во главе с Лэнсом стала отрабатывать, и Майлз Тёрнер положил парочку бомб. Как итог — от солидного преимущества «Кливленда» не осталось и следа. И наступил черёд качелей заключительного игрового отрезка. Дружина Нэйта Макмиллана в очередной раз доказала, что 3-1 в регулярном сезоне не случайность, а вполне закономерный исход. К счастью для многих, в том числе и для нас, Кайла Корвер в очередной раз доказал наличие невероятного количества металла в тестикулах и хладнокровно реализовал очередную «бомбу», которая позволила «Кавальерс» вырваться в лидеры. А концовку матча сделали Леброн Джеймс и уже упомянутый Лэнс Стивенсон . Первый забил важнейшие два очка в сольном проходе, второй — борцовским приёмом на Джеффе Грине позволил дружине из Огайо сравнять счёт в серии. Ну и нам немного перепало. В остальном всё получилось не столь радужно. У «Голден Стэйт» отчётным вечером сбился прицел. И фантастическое доминирование под щитами, отправилось псу под хвост из-за безобразной реализации и огромного количества потерь. Естественно, ни о каком верховом матче речь не шла.

«Милуоки», в свою очередь, всего на самую малость перевыполнили заявленную нами норму результативных передач. Устроив себе проблемы на ровном месте, бравые хлопцы из Висконсина в последней четверти просто удивляли командной игрой. Но даже если бы срослось тут, — это нам бы ничем не помогло — «Вашингтон» и «Торонто» сыграли в олдскульный баскетбол с нотками лёгкого мазохизма. Канадская дружина снова играла только через Демара Дерозана, — опыт прошлого сезона забыть сложно — а столичной дружиной вновь верховодил Джон Уолл с ежегодными предсказуемыми проходами под кольцо. На счастье болельщиков «Уизардс» Брэдли Бил перестал быть медлительной и бесполезной амёбой и «расцвёл аки арол». Но этого, разумеется, не хватило для 22 реализованных трёхочковых бросков. В нашем банке на сегодняшний день 34 822 фишки.

Событие

Матч #4 первого раунда плей-офф НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 3.18/1.42, фора (+5,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95; гости (112,5) за 1.95; общий (219,0) за 1.96. Выбор — победа «Хьюстона» с форой (-5,0) с коэффициентом 1.84. Матч #4 первого раунда плей-офф НБА «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.42/3.16, фора (-5,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.94; общий (209,0) за 1.96. Выбор — победа «Тандер» с форой (+6,0) с коэффициентом 1.84. Ставка — 5000 фишек с коэффициентом 3.3856 (возможная прибыль — 11 928 фишек). Вооружившись статистикой, логикой, желанием неожиданного и результативного триумфа, попробуем видоизменить тактику. Ведь на самом-то деле — всё это время у нас была какая-то тактика. Но тот факт, что мы её придерживались, успехов нам не принёс. Сплошное разочарование и убытки. «Хьюстон», конечно, удивляет. Отвратительная игра Джеймса Хардена с двумя точными бросками из 18 нисколько не мешает им выносить соперника вперёд ногами. И сразу же после этого — 15 реализованных «трёх» едва помогают уйти от аналогичного разгрома. Тем не менее по набору исполнителей дружина ведомая Бородой превосходит своего оппонента едва ли не на голову. А уж по вариативности в нападении и трёхочковой составляющей — почти на две.

За исключением недавнего поражения, а также первого, пробного матча серии, у Тома Тибодо не находилось козырей для нейтрализации слаженных командных действий «Рокетс». Сумасшедшая работа дальнобойной артиллерии, особенно при наличии в коллективе нестабильного Эндрю Уиггинса и ещё более непредсказуемого Джефа Тига, не может повторяться в каждом матче. И даже усилий Джимми Батлера в защите для победы недостаточно. Для победы коллективу под чутким управлением Майка Д`Антони достаточно сыграть немного хуже привычных способностей. А вот для того, чтобы победила «Миннесота», кроме благоприятного стечения звёзд необходимы едва ли не титанические усилия от каждого игрока команды. А вот линия и роспись коэффициентов на матч в Юте ни в какие ворота не лезет. Это с чего бы это вдруг «Джаз» стали безоговорочными фаворитами? Повреждение Пола Джорджа оказалось несерьёзным. И информация о том, что он не примет участия в матче нигде не появлялась. Нестабильность «Большого трио»? Да бросьте! Ребята с солидным рюкзаком из опыта, достижений и статистических свершений. И периодически они устраивают такой спектакль, что хочется видеть именно эту команду в финале. Кармело — тюфяк и сдулся? Так он и не надувался толком никогда. А вот именно с этими партнёрами и в защиту стал уметь. Со скамейкой, конечно, беда. Но не настолько, чтобы это стало трагедией — лидеры проводят на паркете уйму времени и Билли Донован сознательно тусует состав для максимального эффекта. А вот у «Юты» есть несколько слабых мест, которые Уэстбрук и Ко трижды использовали по ходу регулярного чемпионата. Во-первых, Рики Рубио. Испанец хорош во многих аспектах. Голова — светлая. Передачи — шикарные! А стабильного броска — нет. Как и хорошей защиты. Во-вторых, кандидат на звание лучшего новичка сезона Донован Митчелл. Парень, безусловно, талантлив и всё такое. Но уж больно хромает реализация. Да и опыту таких противостояний просто неоткуда взяться. Так или иначе, но если на «Оклахому» предлагают такой замечательный во всех отношениях исход — отказаться выше всяческих сил.

Событие

Матч #4 первого раунда плей-офф НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 3.18/1.42, фора (+5,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95; гости (112,5) за 1.95; общий (219,0) за 1.96. Выбор — победа «Хьюстона» и тотал матча больше 219 очков с коэффициентом 2.72. Матч #4 первого раунда плей-офф НБА «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.42/3.16, фора (-5,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.94; общий (209,5) за 1.96. Выбор — победа «Тандер» и тотал матча меньше 210 очков с коэффициентом 5.7. Ставка — 1322 фишки с коэффициентом 15.504 (возможная прибыль — 19 174 фишек). Давным-давно, когда деревья были выше и трава зеленее. Когда Блэйк Гриффин ещё не подозревал, что в скором времени он станет лидером «Детройта», а Сергей Шнуров был трезвее и немного моложе, в ставках рубрики произошло знаменательное событие — зашёл экспресс с коэффициентом чуть больше, чем заявленный выше. Поэтому попробуем повторить. Тем более предпосылки для этого есть.

Как бы мы ни нахваливали «Хьюстон» несколькими абзацами выше, «Тимбервулвз» на домашнем паркете являют грозную во всех отношениях силу. И вполне могут дать по бороде «Рокетс». Ну, не то, чтобы прямо победить, но оказать сопротивление и прилично накидать — вполне. Тем более, что в каждом из трёх очных домашних матчах Батлеру и сотоварищи неизменно удавалось преодолеть отметку в 108 набранных очков. Да и «Рокетс» не лыком шиты. Следовательно — могут. Причём, ещё как могут. И снова «Оклахома». Уж коли мы перестраховались с плюсовой форой, то почему бы в экспериментальном экспрессе не поэкспериментировать? Да простят меня читатели за тавтологию. Состав — ничуть не хуже. Победа — как никогда необходима. А почему низ? Потому что в защите коллективы пашут как проклятые. А в поединке двух коллективов, сильными сторонами которых является именно игра от обороны, логичнее всего заиграть именно такой исход. Долгосрочный прогноз #1 –количество матчей в серии «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» больше 5,5 с коэффициентом 2.08. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 3240 фишек). Фишки в банке уже учтены Итого: сделано две ставки на сумму 6322 фишки. В банке осталось 28 000 фишек.