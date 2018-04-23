Трансферный дайджест. 17-23 апреля

Джанлуиджи Буффон «Ювентус», вратарь, 40 лет Любопытные новости пришли из Аргентины. По словам главного тренера «Бока Хуниорс» Барроса Скелотто, по окончании сезона клуб может пополниться легендарным голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. По словам специалиста, 40-летний ветеран знает об интересе со стороны 24-кратного чемпиона Аргентины.

«Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что звонил Буффону и спрашивал, будет ли ему интересен переход в «Боку». Мы договорились, что обсудим все после 17 мая. Если Джанлуиджи так и не сможет выиграть Лигу чемпионов, то у него будет возможность поиграть в ее южноамериканской версии — Кубке Либертадорес», — сказал Скелотто.

Заявления Скелотто удивительны, поскольку ранее Буффон не исключал, что уже по окончании нынешнего сезона повесит перчатки на гвоздь. Хотя вратарь, безусловно, склонен к импульсивным поступкам — в ноябре 2017-го, после провала со сборной Италии, он говорил, что покидает «скуадру». И что мы видим? Уже в марте он с капитанской повязкой вывел свою сборную на игру с Аргентиной.

По данным Radio Continental, «Бока» намерена использовать в переговорах бывшего одноклубника Джиджи Карлоса Тевеса. За океаном готовы предложить ветерану контракт на полгода и возможность выиграть местную ЛЧ. Чем не вариант пошуметь перед выходом на пенсию?

Наш прогноз: «Бока Хуниорс».

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, имеющий пожизненный контракт с каталонским клубом, похоже, окончательно определился со своим будущим.

По данным испанских СМИ, 33-летний ветеран со дня на день объявит о своем переезде в Китай, где на него претендуют два «денежных мешка» — «Чунцин Лифань», 90% которого владеет президент испанской «Гранады» Цзян Личжан, и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», предложивший опытному футболисту трехлетний контракт на 37 миллионов долларов. Неплохая прибавка к пенсии, правда?

Сам Иньеста, впрочем, не спешит подтверждать или опровергать эту информацию. «Я сообщу свою решение на следующей неделе. Сейчас я просто рад, что мы выиграли Кубок. Могут ли болельщики повлиять на мое решение? Их мнение для меня бесценно», — сказал Иньеста после победы над «Севильей» (5:0) в финале Кубка короля.

«Ему предстоит принять тяжелое решение. И если он решит уйти, к этому решению нужно отнестись с уважением. Я думаю, сейчас подходящее время сделать такой непростой шаг. Он планирует объявить о своем решении на следующей неделе», — отметил отец футболиста Хосе Антонио.

«Барса» тем временем уже определилась с кандидатурой сменщика Иньесты — им может стать хавбек «Лацио» Луис Альберто . Напомним, что в сезоне-2012/13 «Барселона» брала Альберто в аренду у «Севильи», однако не стала выкупать его контракт. Тогда в составе второй команды «сине-гранатовых» испанец отметился 11 голами в 38 матчах.

Наш прогноз: один из клубов Суперлиги.

Роберт Левандовски «Бавария», нападающий, 29 лет Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сказал партнерам по команде о желании летом покинуть мюнхенский клуб и перейти в «Реал» , утверждает не самый авторитетный немецкий источник Bild

По информации издания, 29-летний польский футболист хочет любой ценой перейти в испанскую команду, но понимает, что в нынешней ситуации не все зависит от него. Действующий контракт Левандовски с «Баварией» действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.

«Левандовски хочет перейти в «Реал». С тех пор, как он сменил агента, мы получаем все больше деталей. Теперь через немецкую прессу мы узнаем, что Роберт сказал игрокам «Баварии», будто хочет в «Реал». Это часть стратегии — чтоб уйти из клуба», — пишет журналист Sky Sports Гильем Балаге. «В „Баварии“ настаивают, что Левандовски не будет продан, но „Реал“ приготовил крупную сумму. Посмотрим, продаст ли Мюнхен поляка, ведь они не обязаны это делать — в контракте нет суммы отступных. Покупка Левандовски определенно придаст „Реалу“ мощи в атаке. В прошлом Криштиану и Рамос говорили с Робертом, советовали ему переезжать в Мадрид. А одобрение Роналду что-то да значит».

Значит, но в нынешней ситуации — мало. «Карл-Хайнц Румменигге уже ясно дал понять: у „Реала“ нет шансов подписать Роберта. Я знаю, что со стороны испанских средств массовой информации существует множество спекуляций на эту тему. Но я предполагаю, что Роберт намерен стать рекордсменом Бундеслиги по количеству забитых голов в ближайшие два-три года», — заявил главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес.

Наш прогноз: «Бавария».

Миши Батшуайи«Челси», нападающий, 24 года

Дортмундская «Боруссия» планирует выкупить нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Bild.

«Шмели» не прочь выкупить контракт 24-летнего форварда, но считают запрашиваемую «Челси» сумму в размере 58 миллионов евро завышенной. Окончательное решение о будущем игрока будут принимать лондонцы, так как в арендном соглашении не был прописан пункт о выкупе.

Сам футболист не раз говорил, что не прочь задержаться в Дортмунде. «Я всегда хотел играть за дортмундскую „Боруссию“. Я говорил об этом, когда еще был футболистом „Стандарда“. Вы можете найти эту статью. Журналист спросил у меня, за какой клуб я хочу выступать. Я назвал „Марсель“ и дортмундскую „Боруссию“. Счастлив, потому что мне удалось поиграть в обеих командах.

Я перешел в „Боруссию“, потому что мне была нужна игровая практика. У меня было много предложений, но с „Боруссией“ все произошло очень быстро. В эмоциональном плане мне стало намного лучше, потому что я провел полтора года на скамейке. Люди снова начинают видеть прежнего Миши, и это здорово», — сказал Батшуайи 7-го апреля.

А 15-го в матче с «Шальке» (0:2) нападающий получил травму и выбыл до конца сезона. Помешает ли это его планам и планам «Боруссии»? Узнаем совсем скоро.

Наш прогноз: «Челси».

Клеман Лангле«Севилья», защитник, 22 года

Защитник «Севильи» Клеман Лангле может оказаться в «Барселоне», утверждает Diario Sport.

Представители каталонского клуба провели встречу с агентами игрока и считают, что трансфер Лангле — решенный вопрос.

По информации Mundo Deportivo, сумма выкупа, прописанная в контракте Лангле, составляет 35 миллионов евро, а не 30, как сообщалось ранее.

«Севилья», тем не менее, не хочет расставаться с футболистом и намерена предложить ему новый контракт, по условиям которого он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Лангле — чемпион по менталитету, он показывает это и на поле. В будущем он может заиграть в таком большом клубе, как «Барселона». Но я надеюсь, что он останется в «Севилье» еще на несколько лет», — сказал главный тренер «нервионцев» Винченцо Монтелла.

Наш прогноз: «Севилья».

Ян Облак «Атлетико», вратарь, 25 лет Вратарь «Атлетико» Ян Облак заявил, что сосредоточен на выступлениях за «рохабланкос» и пока не задумывается о своем будущем.

Контракт словенца с мадридским клубом рассчитан еще на три года.

«Сейчас я хотел бы хорошо закончить сезон и, надеюсь, выиграть Лигу Европы. Затем посмотрим. Но у меня контракт до 2021 года, и я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико». Если останусь в Мадриде — будем расти вместе, если нет — клуб все равно продолжит совершенствоваться», — сказал Облак в интервью AS. «Никаких новостей вам не расскажу. Есть контракт, который я подписал два года назад. Никто не знает, что произойдет в будущем. В том числе и я».

Ранее France Football сообщил, что Облак является приоритетным вариантом для ПСЖ, который летом, скорее всего, расстанется с Кевином Траппом

Наш прогноз: «Атлетико».

Ришарлисон«Уотфорд», нападающий, 20 лет «Ювентус» входит в число четырех клубов, которым интересен 20-летний нападающий «Уотфорда» Ришарлисон.

Также бразилец входит в сферу интересов « Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Лидером в борьбе за форварда являются «красные дьяволы», которые рассматривают бразильца как идеальную замену для Антони Марсьяля

Ришарлисон перешел в «Уотфорд» в 2017-м году из «Флуминенсе» за 12,5 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается почти в два раза выше — 20 миллионов. Впрочем, «шершни» готовы рассматривать лишь предложения от 40 миллионов фунтов и выше.

Наш прогноз: «Уотфорд».

По информации издания, «канониры» намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.

Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» прописана космическая сумма отступных — 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро). Как считаете, потянет ее «Арсенал»? Ух, сомневаемся.

Наш прогноз: «Барселона».

Ну а закончим прекрасной новостью из Мадрида. По данным AS, руководство «Реала» планирует заключить новый контракт с нападающим Криштиану Роналду до начала чемпионата мира-2018. Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес уже уведомил 33-летнего португальца о желании подписать новое соглашение, и тот положительно отреагировал на инициативу мадридцев.

По обновленным условиям контракта зарплата Роналду будет повышена с 21 до 30 миллионов евро за сезон (+ 2 миллиона в виде бонусов), однако срок соглашения останется прежним — до лета 2021 года.

Таким образом, оклад португальца приблизится к тому, что получает в ПСЖ Неймар (35 миллионов «чистыми»), но до Лионеля Месси и его 45 «чистых» миллионов все равно будет далеко.

Если новость окажется правдой, то Неймара в Мадриде мы точно не увидим — две столь драгоценные короны мадридский трон не выдержит.

Наш прогноз: «Реал».