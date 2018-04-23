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В Ростовской области появятся три новые территории воинской доблести
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В Ростовской области появятся три новые территории воинской доблести 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Дипломы о присвоении почётного статуса в канун Дня Победы получат город Миллерово и два оборонительных рубежа в Тарасовском и Вёшенском районах.
Защитники Миллерова проявили героизм как в 1918 году, отражая натиск войск кайзеровской Германии, так и в годы Великой Отечественной войны.
Крупная узловая станция Миллерово имела важное стратегическое значение, особенно в 1943 году при контрнаступлении советских войск после разгрома немцев в Сталинградской битве.
Территория Вёшенского (Шолоховского) района во время Великой Отечественной войны стала единственной на Дону, куда не удалось прорваться врагу. Именно отсюда, с Еланского плацдарма, был нанесён один из ударов по 6-й армии Паулюса, создавших вокруг неё кольцо окружения.
Кровопролитные бои велись в 1942-1943 годах на территории Тарасовского района. За проявленный здесь героизм 15 человек получили звание Героя Советского Союза. В районной Книге памяти значатся 6368 имён солдат, погибших в боях.
«Все территории, победившие в конкурсе в этом году, подготовились очень хорошо и представили исчерпывающие документы не только исторического плана — о подвигах наших предков, но и о том, как память о них хранится и приумножается в наши дни, как ведётся военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи», — отметила член областной комиссии по присвоению почётных званий населённым пунктам Ростовской области, замглавы регионального Заксобрания Ирина Рукавишникова.
Первым Городом воинской доблести в Ростовской области в мае 2017 года стал Азов, населённым пунктом воинской доблести — станица Тацинская, а Рубежом воинской доблести — линия Миус-фронта на западе региона.
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