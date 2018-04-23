Самарских кондукторов и водителей оденут в жилетки с символикой FIFA

Для водителей и кондукторов, которые будут работать в скоростных трамваях во время чемпионата мира по футболу, разработали новую форму. Об этом рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов

Новую форму выдадут всем сотрудникам ТТУ — Мы закрепили дресс-код для своих сотрудников: белый верх, рубашка или блузка, и черный низ. Также они получат жилетку с символикой FIFA: логотип мундиаля и подпись «Город-организатор Самара», — пояснил Михаил Ефремов. — Последний штрих — бейдж с именем, фамилией и должностью работника.

Новый внешний вид сотрудников ТТУ можно будет оценить уже в субботу, 28 апреля. В этот день состоится первый тестовый матч на «Самара Арене». На поле встретятся команды «Крылья Советов» и «Факел». Билеты на игру поступили в продажу в понедельник, 23 апреля. Первую тестовую встречу проведут с 30-процентной загруженностью трибун.

Болельщиков довезут до стадиона на скоростном трамвае. На линию выведут 32 состава. Посмотрите наш репортаж о том, как проходил тестовый запуск трамвая.