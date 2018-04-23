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Самарские рыбаки делятся клевыми местами на период запрета
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Самарские рыбаки делятся клевыми местами на период запрета 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Любители поплавочной ловли сообщают, что на пруду в поселке Ленинский Красноармейского района и на реке Кутулук Кинельского района активизировалась уклейка. В Большом Иргизе в Пестравском районе уже неплохо ловят карася, на Каралыке в Большой глушице — сорожку. Разлившийся ручей Сливуха неподалеку от Чапаевска принес местным рыболовам карася в перемешку с подлещиком. Ну и потихоньку начинает просыпаться рыба в Волге: первые подлещики и плотва уже пойманы в районе села Владимировка Безенчукского района.
Ну, а пока уловы не радуют трофеями, самарские рыболовные сообщества приглашают любителей поплавка на соревнования. Так, уже в это воскресенье, 29 апреля в селе Лопатино Ставропольского района на пруду рыбного хозяйства «Био -Ресурс» пройдет турнир по ловле карася. А через две недели, 12 мая соревнования по ловле мирной рыбы от сообщества «Рыбаки Самары» пройдут на водоеме Бисембайка в селе Хилково Красноярского района. Сбор участников в 7:00.
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