Джака: «Хотим преподнести Венгеру что-то особенное»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака настроен выиграть Лигу Европы для Арсена Венгера

"У нас остаётся месяц работы с Венгером. Хотим преподнести Арсену что-то особенное в этот последний месяц. Мы хотим завоевать трофей Лиги Европы для него, для нас, для фанатов.

Все знают, что Венгер дал «Арсеналу» за 22 года. Когда команда показывает хорошие результаты, все говорят об игроках и никто не говорит о тренере. Таков футбол. Надеюсь, что Венгер не завершит карьеру. Все знают о его квалификации. Он способен делать классных футболистов из ничего. Надеюсь, он останется тренером, а там посмотрим", — цитирует Джаку Sky Sports.