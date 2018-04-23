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Сильный ветер не выпустил на трассу в «Максимке» рискованных мотофристайлеров
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Сильный ветер не выпустил на трассу в «Максимке» рискованных мотофристайлеров 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На витиеватой трассе в поселке Максима Горького сошлись больше сотни спортсменов на мотоциклах, квадроциклах и автомобилях. Из-за сильного ветра свой мастер-класс не показали лишь мотофристайлеры.
— Трасса «Максимка» считается очень непростой: спортсмены выезжают на скоростные участки, где можно разогнаться до 100 километров в час, — рассказывает президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Волгоградской области Игорь Лукаш. — Тут же и целый каскад трамплинов, с которым справятся лишь опытные гонщики.
Впрочем, на финальном времени спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Ростова и Краснодара сказывался не только уровень их мастерства. Многие гонщики сошли с трассы из-за капризов своих мотоциклов и квадроциклов.
— Если мотоцикл заглох, но быстро завелся, то у спортсмена еще есть шанс нагнать своих соперников, — уверены организаторы гонок. — Тем, у кого техника давала серьезный сбой, приходилось уходить с дистанции.
Прокатиться по трассе «Максимка» смогли мотоциклисты, квадроциклисты и автомобилисты. Из-за сильного ветра организаторы решили не выпускать на дистанцию лишь мотофристайлеров.
— Эффектные трюки могли закончиться травмами, — уверены в Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта. — Мы заранее оценили погоду и даже не заявляли своих спортсменов.
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