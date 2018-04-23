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Сборная Крыма может сыграть с Сирией
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Сборная Крыма может сыграть с Сирией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал, что на полуострове ожидают визит комиссии УЕФА по окончании чемпионата мира-2018. Также он отметил, что сборная Крыма, скорее всего, проведет следующий товарищеский матч с сирийцами.
— Когда в Крым приедет комиссия УЕФА по оценке инфраструктуры?
— Мы все понимаем, что сейчас все думают о чемпионате мира по футболу. И все планы УЕФА и ФИФА связаны с Россией, проходят тестовые мероприятия. Мы договорились, что комиссия приедет после чемпионата мира. Думаю, что в августе, ближе к сентябрю.
— Когда пройдет следующий матч сборной Крыма?
— Мы также планируем сыграть после чемпионата мира. У нас были приглашения от непризнанных республик, но совсем недавно пришло предложение от Сирийской футбольной ассоциации, устная договоренность есть. (Гоша ЧЕРНОВ)
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