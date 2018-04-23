Педаль акселератора наносит ответный удар: в Поморье пьяные дебоширы подрались с помощью автомобиля

Военный суд прекратил уголовное дело в отношении младшего сержанта Артема Кононова и сельчан Дмитрия Кокорина и Владислава Дроздова. Их обвиняли в самоуправстве с применением насилия и хулиганстве с применением оружия. Мужчинам пришлось только заплатить штрафы — 60, 40 и 30 тысяч соответственно.

Инцидент случился в феврале прошлого года в кафе деревни Филевская. Пьяный Кононов с Кокориным и Дроздовым стали ругаться с другим посетителем кафе Ермолиным. Словами дело не ограничилось и между ними завязалась драка, в которой Ермолин повредил одежду Кокорина и Дроздова.

После этого Кононов не успокоился и ударил по голове Ермолина педалью акселератора, который он ранее достал из машины Дроздова. Затем он достал из автомобиля нижний рычаг передней подвески и дважды попытался попасть им в своего оппонента.

Между тем Кокорин и Дроздов разозлились из-за испорченной одежды, избили Ермолина и потребовали у него в залог все вещи, которые у него были при себе, обещая вернуть после возмещения ущерба.