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Педаль акселератора наносит ответный удар: в Поморье пьяные дебоширы подрались с помощью автомобиля
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Педаль акселератора наносит ответный удар: в Поморье пьяные дебоширы подрались с помощью автомобиля 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Военный суд прекратил уголовное дело в отношении младшего сержанта Артема Кононова и сельчан Дмитрия Кокорина и Владислава Дроздова. Их обвиняли в самоуправстве с применением насилия и хулиганстве с применением оружия. Мужчинам пришлось только заплатить штрафы — 60, 40 и 30 тысяч соответственно.
Инцидент случился в феврале прошлого года в кафе деревни Филевская. Пьяный Кононов с Кокориным и Дроздовым стали ругаться с другим посетителем кафе Ермолиным. Словами дело не ограничилось и между ними завязалась драка, в которой Ермолин повредил одежду Кокорина и Дроздова.
После этого Кононов не успокоился и ударил по голове Ермолина педалью акселератора, который он ранее достал из машины Дроздова. Затем он достал из автомобиля нижний рычаг передней подвески и дважды попытался попасть им в своего оппонента.
Между тем Кокорин и Дроздов разозлились из-за испорченной одежды, избили Ермолина и потребовали у него в залог все вещи, которые у него были при себе, обещая вернуть после возмещения ущерба.
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