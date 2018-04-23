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РФС показал видеоролик об открытии «Волгоград Арены»
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РФС показал видеоролик об открытии «Волгоград Арены» 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Российский футбольный союз представил пятиминутный видеоролик об открытии «Волгоград Арены» и победе «Ротора» над «Лучем» в минувшие выходные.
Авторы начали видео с информации о том, что город-герой Волгоград вписал еще одну страничку в историю мирового футбола. На фоне видеоряда зрителям показали победы волгоградских футболистов в военное время, а затем и в 90-е годы над англичанами.
— И вот сейчас новый виток истории. Открывается красавица «Волгоград Арена», — отметили представители РФС.
За несколько минут зрителям представили кадры строительства площадки, съемку с открытия стадиона 21 апреля, а также моменты феерической победы «Ротора».
В завершении слово дали местным болельщикам, которые уверено высказались, что на новом стадионе команда заиграет в новыми силами. А футбольные чиновники просто обязаны помочь в этом. Чтобы город, как и прежде мог гордиться «Ротором». И не только забитыми мячами в ФНЛ.
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