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Головин может продолжить карьеру в Италии
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Головин может продолжить карьеру в Италии 

Свободная пресса 1 час назад
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переезду в итальянскую Серию А. Интерес к 21-летнему хавбеку проявляет «Наполи». Об этом сообщил известный спортивный комментатор Нобель Арустамян в программе «Секретные материалы».
По информации издание, представители игрока уже встретились с руководством «Наполи» и обсудили детали возможной предстоящей сделки.
Как утверждает источник, неаполитанцы готовы заплатить за Головина сумму в размере 16 миллионов евро. В случае, если сам игрок будет уверен, что хочет перебраться в «Наполи», «армейцы» будут готовы отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к Головину проявляли лондонский «Арсенал» и «Челси».
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