Головин может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переезду в итальянскую Серию А. Интерес к 21-летнему хавбеку проявляет «Наполи». Об этом сообщил известный спортивный комментатор Нобель Арустамян в программе «Секретные материалы».

По информации издание, представители игрока уже встретились с руководством «Наполи» и обсудили детали возможной предстоящей сделки.

Как утверждает источник, неаполитанцы готовы заплатить за Головина сумму в размере 16 миллионов евро. В случае, если сам игрок будет уверен, что хочет перебраться в «Наполи», «армейцы» будут готовы отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к Головину проявляли лондонский «Арсенал» и «Челси».