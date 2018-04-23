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Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед» из-за Месси
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Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед» из-за Месси 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Трансфер форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону» находится под угрозой срыва из ведущего бомбардира «сине-гранатовых» Лионеля Месси.
Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, пятикратный обладатель «Золотого мяча» не заинтересован в том, чтобы его клуб подписывал француза. Если аргентинцу удастся оказать давление на руководство и «Барса» откажется от приобретения 27-летнего нападающего «матрасников», вполне вероятно, что тот примет предложение "Манчестер Юнайтед", которые уже давно проявляет к нему интерес.
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