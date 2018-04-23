Оргкомитет региона: Чечня примет сборную Египта по футболу во время ЧМ на высоком уровне

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. / ТАСС /. Власти Чечни завершают подготовку к приему футбольной сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира — 2018. Спортсменов и болельщиков ожидает культурная программа, туристические маршруты, новый отель и национальная кухня, сообщил ТАСС Магомед Даудов , спикер чеченского парламента, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта.

"Республика с нетерпением ждет прибытия спортсменов, в самое ближайшее время завершатся основные подготовительные работы. Учитываются все пожелания команды Египта, вплоть до кулинарных предпочтений. На проспектах и улицах города будут тематические оформления, так что гости и болельщики в полной мере окунутся в праздничную атмосферу этого грандиозного события. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров поставил перед нами четкую задачу — обеспечить наилучший прием для сборной Египта, и мы готовы принять команду на самом высоком уровне", — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, с оргкомитетом согласовываются последние детали культурной программы для команды и болельщиков, которая войдет в единый план мероприятий, разработанный оргкомитетом «Россия-2018».

"Болельщики сборной Египта смогут посетить живописные туристические объекты Чеченской республики, познакомиться с достопримечательностями региона, а также попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни. Для региона очень важно и почетно быть в списке городов, принимающих сборные стран-участниц. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности региона, позволит вывести на качественно новый уровень как спортивную инфраструктуру, так и сферу обслуживания", — отметил Даудов.

Руководитель республиканского оргкомитета по подготовке к приему сборной Египта добавил, что большое внимание уделяется также безопасности команды и болельщиков. «Несмотря на то, что республика имеет большой опыт проведения масштабных мероприятий международного уровня, чемпионат мира требует особого и ещё более внимательного подхода. Поэтому компетентные органы, отвечающие за безопасность, в полной мере понимают ответственность и требования, предъявляемые оргкомитетом. Наша республика по праву носит звание самого безопасного российского региона», — отметил он.

Египтяне сыграют на чемпионате мира впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.