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Оргкомитет региона: Чечня примет сборную Египта по футболу во время ЧМ на высоком уровне
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Оргкомитет региона: Чечня примет сборную Египта по футболу во время ЧМ на высоком уровне 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни завершают подготовку к приему футбольной сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира — 2018. Спортсменов и болельщиков ожидает культурная программа, туристические маршруты, новый отель и национальная кухня, сообщил ТАСС Магомед Даудов, спикер чеченского парламента, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта.
"Республика с нетерпением ждет прибытия спортсменов, в самое ближайшее время завершатся основные подготовительные работы. Учитываются все пожелания команды Египта, вплоть до кулинарных предпочтений. На проспектах и улицах города будут тематические оформления, так что гости и болельщики в полной мере окунутся в праздничную атмосферу этого грандиозного события. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров поставил перед нами четкую задачу — обеспечить наилучший прием для сборной Египта, и мы готовы принять команду на самом высоком уровне", — отметил собеседник ТАСС.
По его словам, с оргкомитетом согласовываются последние детали культурной программы для команды и болельщиков, которая войдет в единый план мероприятий, разработанный оргкомитетом «Россия-2018».
"Болельщики сборной Египта смогут посетить живописные туристические объекты Чеченской республики, познакомиться с достопримечательностями региона, а также попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни. Для региона очень важно и почетно быть в списке городов, принимающих сборные стран-участниц. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности региона, позволит вывести на качественно новый уровень как спортивную инфраструктуру, так и сферу обслуживания", — отметил Даудов.
Руководитель республиканского оргкомитета по подготовке к приему сборной Египта добавил, что большое внимание уделяется также безопасности команды и болельщиков. «Несмотря на то, что республика имеет большой опыт проведения масштабных мероприятий международного уровня, чемпионат мира требует особого и ещё более внимательного подхода. Поэтому компетентные органы, отвечающие за безопасность, в полной мере понимают ответственность и требования, предъявляемые оргкомитетом. Наша республика по праву носит звание самого безопасного российского региона», — отметил он.
Египтяне сыграют на чемпионате мира впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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