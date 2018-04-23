Артем Дзюба: Многих бы вызвал на дуэль, но они все равно бы не вышли 

«Это моя тема. После „Уфы“ в хорошей компании посетил храм на Куликовом поле, побывал в селе Себино на родине святой Матроны Московской. Я историю в школе любил только из-за всяких войн и сражений. Чувствую, что живу не в то время. Хотелось бы жить, когда в чести была сила и отвага, хотелось бы драться с оружием в руках. Скорее на мечах. Тяжелое было время, но мужчина был мужчиной. Не было ударов исподтишка, не было лицемерия. Слово тогда много значило, подлеца можно было вызвать на дуэль. Я и сейчас многих бы вызвал, но не буду называть имена. Знаю, они бы все равно не вышли на дуэль.
Артем Дзюба: Желаю Уткину поскорее выздороветь
Какие времена мне ближе — Ивана Грозного, Петра Первого или 1812 года? Это мои детские фантазии. В любое время готов принимать участие в сражениях. Но — без пуль, без выстрела в спину. Просто сойтись в чистом поле. Выбрал бы двуручный меч. Такой стою с ростом 197 сантиметров и свое войско направляю на неприятеля. У меня отряд был бы из друзей. Воеводой сделал бы вратаря Ваню Комиссарова, он из »Спартака», сейчас в Армавире играет. Настоящая глыба — рост под два метра, вес под 100 килограммов. Кого взял бы из «Арсенала»? Всех. Божович в моем войске был бы командиром», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Арсенала».