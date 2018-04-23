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Спартакиада пенсионеров пройдет в п. Сокольское Нижегородской области 24 апреля
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Спартакиада пенсионеров пройдет в п. Сокольское Нижегородской области 24 апреля 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото 63.rodina.newsСпартакиада пенсионеров пройдет в п. Сокольское Нижегородской области 24 апреляСпартакиада пенсионеров пройдет в п. Сокольское Нижегородской области в ФОКе «Сокол» 24 апреля 2018 года в 10:00.
Спартакиада проводится в два этапа: соревнования на муниципальном уровне и зональные соревнования. Зональные соревнования с участием 10-17 муниципалитетов уже прошли в Ардатове, Лыскове и Урени. 24 апреля в соревнованиях в п. Сокольское примут участие команды пенсионеров из 10 муниципалитетов. Муниципалитеты-участники: г.о. Чкаловск, Сокольское, Семеновский, Бор, Нижний Новгород, г. Заволжье, Городецский, Балахнинский, Володарский, Ковернинский районы.
Команде-победителю будет вручен сертификат на посещение тестового матча на «Стадионе „Нижний Новгород“ 6 мая.
Мероприятие проводится с целью привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрения на территории Нижегородской области ВФСК ГТО, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья.
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