Чеченский Халк наказал Руки-Базуки. Синтолового качка заставили извиниться

Школьник-культурист из Чечни заставил извиниться Кирилла Терешина , известного как «Руки-Базуки». Подробности потасовки двух фитнес-блогеров в материале «Советского спорта».

Как и за что извинялся Кирилл «Руки-Базуки» Терешин

Публикация от @video_insta777

22 Апр 2018 в 4:30 PDT Перепалка в сети между Кириллом Терешиным, известным как Руки-Базуки, и Асхабом Тамаевым, которого называют Чеченским Халком, началась несколько месяцев назад. Асхаб известен в интернете своими гигантскими размерами — например, объем его шеи составляет 54 сантиметра, а бицепсов под 50 см. При этом известно, что Асхабу всего 16 лет: он заканчивает школу в Чечне.

Человек-Синтол. Как блогер Кирилл Терешин «раскачал» руки в 60 сантиметров

Терешин записал видео, где вызвал школьника-культуриста из Чечни на бой, а позже оппоненты поговорили между собой во время стрим-трансляции. «Эта шея твоя уже надоела. Приедешь и узнаешь мои пушечные удары!», — сказал Кирилл Терешин. «Халк из Чечни» посмеялся. Но вскоре выложил свое видео, где пообещал приехать в Пятигорск, где живет Терешин, и наказать обладателя «рук-базук».

Продолжение последовало на днях. На видео «Чеченского Халка» видно, как он идет по улице вслед за Терешиным. В следующем кадре кавказский школьник валит Терешина на землю. В конце ролика, который выложил в сеть Тамаев, Терешин извиняется перед камерой.

«Прошу прощения за видео, которое я снял. Я просто хотел увидеть тебя вживую и проверить твою шею. Ассалам Алейкум, Ахмат — сила», — говорит Кирилл Терешин.

— Еще будешь такие видео снимать? — спрашивает Тамаев.

— Нет, больше не буду, — отвечает Терешин.

Публикация от Buzz Video (@buzz_video42)

22 Апр 2018 в 9:45 PDT Чем известен Асхаб Тамаев

16-летний школьник Асхаб Тамаев ведет Инстаграм, где рассказывает о тренировках. Несмотря на юный возраст, Тамаев весит более 100 килограмм и имеет впечатляющую мышечную массу.

Тамаев стал качаться несколько лет назад, потому что, по его словам «был слишком худым». Он утверждает, что накачался натурально, без применения анаболических стероидов. При этом многие подписчики в соцсетях не верят, что такую массу можно накачать натурально. Сейчас Тамаев заканчивает школу в Чечне. По его словам, он надеется выпуститься с золотой медалью.

Публикация от Тамаев Асхаб →Цель 15 K← (@tamaaev1_)

2 Мар 2018 в 10:41 PST Чем известен Кирилл Терешин

21-летний блогер из Пятигорска стал звездой фитнес-пабликов осенью прошлого года. Терешин вывесил фотографии своих рук, которые в объеме достигали 60 сантиметров. Он рассказал, что «накачал» их исключительно инъекциями масла «синтол». Этот препарат вводят под кожу, где он раздувает изнутри мышечные ткани. В интернете Терешина прозвали «Руки-Базуки».

Блогер пообещал подобным образом раскачать и другие части тела. Медики в программе Андрея Малахова предупреждали его, что синтол может вызвать непроходимость крови, некроз тканей — массу побочных эффектов вплоть до инфаркта. Сам Терешин жаловался на температуру и опухание рук после инъекций синтола.

Публикация от — Кирилл Терешин, Существо 👽🛸 (@freak_slakker_official)

22 Апр 2018 в 12:26 PDT Кого еще вызывал на бой Руки-Базуки

Кирилл Терешин всеми силами пытается создать ажиотаж вокруг своего имени. Несколько раз он писал, что «руки-базуки» лопнули — но позже сам опровергал эти заявления. Он менял имидж: красил волосы и примерял женские парики. Наконец, последней «фишкой» блогера стали оскорбления в адрес других людей. Помимо Тамаева Терешин вызывал на бой комика Павла Волю и предлагал померяться силой Кириллу Сарычеву, обладателю мирового рекорда по жиму лежа.

Редакция «Советского спорта» выступает за натуральный тренинг без стероидов и фармакологических средств.