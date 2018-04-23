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Навигация по Москве-реке в районе стадиона «Лужники» будет перекрыта в дни проведения матчей ЧМ-2018
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Навигация по Москве-реке в районе стадиона «Лужники» будет перекрыта в дни проведения матчей ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Навигацию по Москве-реке на участке от Новоандреевского моста до Лужнецкого моста будут перекрывать в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
«Перекрытие водной артерии вводится на несколько часов в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу на участке от Новоандреевского моста до Лужнецкого моста, в районе «Лужников». Это будет происходить всего семь дней», — сказал Н. Гуляев.
Он отметил, что сведения об экскурсия на теплоходах включена в информационные материалы к чемпионату.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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