Сотрудники севастопольской полиции очистили территорию Мемориала «Сапун-Гора» на Всероссийском субботнике

В канун празднования 73-летия Великой Победы сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли участие в субботнике на территории священного места для каждого севастопольца — Мемориала «Сапун-Гора».

Для сотрудников полиции благоустройство военно-исторического памятника культуры уже стало доброй традицией. Они ежегодно занимаются уборкой и облагораживанием Сапун-Горы.

И в этот раз полицейские с удовольствием, снарядив себя перчатками и пакетами, очистили территорию мемориала от бытового мусора, а также от сухих веток и кустарников.

По словам правоохранителей, следить за экологией родного города — гражданский долг каждого.

Напомним, во время Великой Отечественной войны гора являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу. Здесь велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе обороны Севастополя. Самая главная военная операция «Штурм Сапун-Горы» состоялась 7 мая 1944 года. В этот день советские войска натиском атаковали защитные позиции фашистских захватчиков и освободили важный стратегический объект.