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Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с Гранквистом
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Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с Гранквистом 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард московского ЦСКА Витиньо продемонстрировал последствия своего столкновения с защитником «Краснодара» Андреасом Гранквистом во вчерашнем матче 27-го тура РФПЛ.
Снимок с травмой 24-летний нападающий разместил в своем инстаграме.
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