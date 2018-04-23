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Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с Гранквистом
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Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с Гранквистом
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Форвард московского ЦСКА Витиньо продемонстрировал последствия своего столкновения с защитником «Краснодара»
Андреасом Гранквистом
во вчерашнем матче 27-го тура РФПЛ.
Снимок с травмой 24-летний нападающий разместил в своем инстаграме.
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