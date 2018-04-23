Воспитанники центра технического образования ЮЗАО завоевали золотые медали на первенстве России по автомногоборью 

Команда «Пионер» состоящая из воспитанников образовательного комплекса «Воробьевы горы» (центр технического образования), успешно выступила на первенстве России по юношескому автомобильному многоборью.
Соревнования проходили с 16 по 20 апреля 2018 года в Ставрополе.
За пять дней соревнований были определены лучшие в конкурсе знатоков правил дорожного движения, в фигурном вождении автомобиля и скорости замены колеса. По результатам конкурсов были определены победители в абсолютном личном и командном зачётах. Участвовали в первенстве 42 команды из 38 регионов нашей страны — всего 170 воспитанников автошкол в возрасте от 14 до 17 лет.