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Воспитанники центра технического образования ЮЗАО завоевали золотые медали на первенстве России по автомногоборью
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Воспитанники центра технического образования ЮЗАО завоевали золотые медали на первенстве России по автомногоборью 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Команда «Пионер» состоящая из воспитанников образовательного комплекса «Воробьевы горы» (центр технического образования), успешно выступила на первенстве России по юношескому автомобильному многоборью.
Соревнования проходили с 16 по 20 апреля 2018 года в Ставрополе.
За пять дней соревнований были определены лучшие в конкурсе знатоков правил дорожного движения, в фигурном вождении автомобиля и скорости замены колеса. По результатам конкурсов были определены победители в абсолютном личном и командном зачётах. Участвовали в первенстве 42 команды из 38 регионов нашей страны — всего 170 воспитанников автошкол в возрасте от 14 до 17 лет.
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