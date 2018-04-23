Полетели! Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободы интернета

22 апреля по всей России прошли акции в поддержку свободного интернета, жители разных городов запускали бумажные самолетики из своих окон.

Все началось с того, что утром 22 апреля Telegram разослал всем своим российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера по местному времени запустить из окна бумажный самолет в поддержку свободного интернета.

В течение дня призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он также попросил всех через час после акции спуститься во двор и убрать за собой все самолетики.

Сразу же после акции люди стали выкладывать фото и видео в соцсетях.

Акцию поддержала не только Москва.

Вас ждёт падение Вавилонской башни, как на картине у Брейгеля… #telegram #digitalresistance @durov

Публикация от Igor Boyko (@257zero) 22 Апр 2018 в 9:18 PDT И не только Санкт-Петербург.

После полного ухода из WhatsApp и Viber я открыл для себя #Telegram, собственно, так в нём я и остался. Хотелось бы и дальше нормально пользоваться этим замечательным мессенджером! #Дуров #Телеграм #свободныйинтернет #freeinternet #telegram #durov

Публикация от ɴ ɪ ᴋ ɪ ᴛ ᴀ ɢ ʀ ᴏ ᴍ ᴏ ᴠ (@romse_one) 22 Апр 2018 в 9:00 PDT Петербург, у ТЦ Галерея прямо сейчас pic.twitter.com/msefLUwSsE

— Сергей Звезда (@sergeyzvezda) 22 апреля 2018 г.

Но еще и Казань…

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah) 22 Апр 2018 в 9:03 PDT Белгород

#telegram #свободныйинтернет

Публикация от K.Yu. S. (@yulia_kiykova) 22 Апр 2018 в 9:17 PDT Омск

Публикация от Марина Хватова (@crazzzy_squirrel) 22 Апр 2018 в 6:13 PDT Екатеринбург

Самолётик улетел! #telegram #ekaterinburg #7часов #простозасвободу /для особо впечатлительных — самолётик в урне! Не будем мусор разводить в городе-и без того хватает!

Публикация от Liam (@liam_natt) 22 Апр 2018 в 7:29 PDT Краснодар

А вы за #свободныйинтернет? #telegram #дуров #блокировкаtelegram #протест #самолеты #интернетвмассы #свободаслова #свободаинтернета

Публикация от Свадебный фотограф Краснодар (@kraynukov_valeriy) 22 Апр 2018 в 9:16 PDT Сочи

Публикация от Николай Беженарь (@bezhenarn) 22 Апр 2018 в 9:05 PDT Апатиты

Публикация от (@sh0ver) 22 Апр 2018 в 9:05 PDT Комсомольск-на-Амуре

Публикация от Михаил ПотапыЧ (@potapms) 22 Апр 2018 в 3:30 PDT И многие другие города. Некоторые участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания. В основном они выражали поддержку основателю Telegram Павлу Дурову и возмущение Роскомнадзором

"Он улетел")). Долго не мог найти дома листа А4. Спасибо бумажной анкете Перекрестка, пригодилась). И да, совсем потерял навык производства из бумаги летательных аппаратов, запрещенных в РФ. P. S. Пятитысячной купюры под рукой не оказалось, извините #ЦифровоеСопротивление

Публикация от Denis Ermakov (@ermakov.denis) 22 Апр 2018 в 9:38 PDT Публикация от Художник Александр Бормотов (@bormotov_artist) 22 Апр 2018 в 9:04 PDT Публикация от Danila Gundyrev (@danya_divin) 22 Апр 2018 в 9:08 PDT Публикация от Lemanera (@lemaner) 22 Апр 2018 в 9:11 PDT Я за перфоманс, поэтому держите мой истребитель А для тех, у кого сейчас полыхнуло спешу сообщить, что мне не составило труда пойти и подобрать его. Также если кого-то что-то не устраивает всегда есть кнопка «отписаться» Go-ahead, как говорится:) #телеграм #телеграмживи #digitalresistance #telegram #ятебяслепилаизтогочтобыло

Публикация от Ксения (@rosshchina) 22 Апр 2018 в 9:16 PDT Публикация от Art Shapovalov (@art_shapovalov) 22 Апр 2018 в 9:01 PDT