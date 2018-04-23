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Полетели! Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободы интернета
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Полетели! Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку свободы интернета 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
22 апреля по всей России прошли акции в поддержку свободного интернета, жители разных городов запускали бумажные самолетики из своих окон.
Все началось с того, что утром 22 апреля Telegram разослал всем своим российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера по местному времени запустить из окна бумажный самолет в поддержку свободного интернета.
В течение дня призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он также попросил всех через час после акции спуститься во двор и убрать за собой все самолетики.
Сразу же после акции люди стали выкладывать фото и видео в соцсетях.
Акцию поддержала не только Москва.
Вас ждёт падение Вавилонской башни, как на картине у Брейгеля… #telegram #digitalresistance @durov
Публикация от Igor Boyko (@257zero) 22 Апр 2018 в 9:18 PDT  И не только Санкт-Петербург.
После полного ухода из WhatsApp и Viber я открыл для себя #Telegram, собственно, так в нём я и остался. Хотелось бы и дальше нормально пользоваться этим замечательным мессенджером! #Дуров #Телеграм #свободныйинтернет #freeinternet #telegram #durov
Публикация от ɴ ɪ ᴋ ɪ ᴛ ᴀ ɢ ʀ ᴏ ᴍ ᴏ ᴠ (@romse_one) 22 Апр 2018 в 9:00 PDT  Петербург, у ТЦ Галерея прямо сейчас pic.twitter.com/msefLUwSsE
— Сергей Звезда (@sergeyzvezda) 22 апреля 2018 г.
Но еще и Казань…
Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah) 22 Апр 2018 в 9:03 PDT  Белгород
#telegram #свободныйинтернет
Публикация от K.Yu. S. (@yulia_kiykova) 22 Апр 2018 в 9:17 PDT  Омск
Публикация от Марина Хватова (@crazzzy_squirrel) 22 Апр 2018 в 6:13 PDT  Екатеринбург
Самолётик улетел! #telegram #ekaterinburg #7часов #простозасвободу /для особо впечатлительных — самолётик в урне! Не будем мусор разводить в городе-и без того хватает!
Публикация от Liam (@liam_natt) 22 Апр 2018 в 7:29 PDT  Краснодар
А вы за #свободныйинтернет? #telegram #дуров #блокировкаtelegram #протест #самолеты #интернетвмассы #свободаслова #свободаинтернета
Публикация от Свадебный фотограф Краснодар (@kraynukov_valeriy) 22 Апр 2018 в 9:16 PDT  Сочи
Публикация от Николай Беженарь (@bezhenarn) 22 Апр 2018 в 9:05 PDT  Апатиты
Публикация от (@sh0ver) 22 Апр 2018 в 9:05 PDT  Комсомольск-на-Амуре
Публикация от Михаил ПотапыЧ (@potapms) 22 Апр 2018 в 3:30 PDT  И многие другие города. Некоторые участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания. В основном они выражали поддержку основателю Telegram Павлу Дурову и возмущение Роскомнадзором.
"Он улетел")). Долго не мог найти дома листа А4. Спасибо бумажной анкете Перекрестка, пригодилась). И да, совсем потерял навык производства из бумаги летательных аппаратов, запрещенных в РФ. P. S. Пятитысячной купюры под рукой не оказалось, извините #ЦифровоеСопротивление
Публикация от Denis Ermakov (@ermakov.denis) 22 Апр 2018 в 9:38 PDT  Публикация от Художник Александр Бормотов (@bormotov_artist) 22 Апр 2018 в 9:04 PDT  Публикация от Danila Gundyrev (@danya_divin) 22 Апр 2018 в 9:08 PDT  Публикация от Lemanera (@lemaner) 22 Апр 2018 в 9:11 PDT  Я за перфоманс, поэтому держите мой истребитель А для тех, у кого сейчас полыхнуло спешу сообщить, что мне не составило труда пойти и подобрать его. Также если кого-то что-то не устраивает всегда есть кнопка «отписаться» Go-ahead, как говорится:) #телеграм #телеграмживи #digitalresistance #telegram #ятебяслепилаизтогочтобыло
Публикация от Ксения (@rosshchina) 22 Апр 2018 в 9:16 PDT  Публикация от Art Shapovalov (@art_shapovalov) 22 Апр 2018 в 9:01 PDT
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