Журналисты финского «Юле» собрали данные о трех спортивных державах: таковы нормы употребления алкоголя на спортивных мероприятиях в разных странах

Лондон/Москва/Буэнос-Айрес — Продажа алкоголя на спортивных и массовых мероприятиях вызывает сильные эмоции во всех странах мира. Запреты на продажу алкоголя на футбольных матчах — распространенное явление, но даже организаторы мероприятий находят необычные способы обойти правила.

В Финляндии продажа алкоголя на спортивных мероприятиях стала возможной в начале марта 2018 года.

В Англии футбольные фанаты не рискнут промочить горло на трибуне стадиона, но для представителей высшего класса распивать алкоголь на спортивных мероприятиях разрешено — вплоть до беспамятства.

В России хоккейная лига КХЛ обходит полный запрет на употребление алкоголя на стадионах, включая напитки в стоимость входного билета.

В Англии для футбольных болельщиков и фанатов регби действуют разные правила

На британских футбольных матчах перед перерывом всегда начинается необычный танец. Измученные жаждой люди направляются в находящиеся за трибунами бары и при этом не сводят взгляд с поля.

Причина в таком поворотном движении шеи проста: важно и успеть встать в очередь за пивом, и не пропустить гол, который могут забить на последней минуте.

Несмотря на развитую пивную и футбольную культуру Великобритании, футбольный матч с кружкой пива смотреть нельзя. Распитие спиртных напитков было запрещено законом после волны хулиганства в середине 80-х.

Запрещено распитие алкоголя в пределах видимости футбольного поля. В целях безопасности пиво продают в пластиковых стаканах или пластиковых бутылках.

На матчах по регби ситуация другая. Продажа алкоголя не прекращается ни на минуту, стакан с пивом можно принести и на зрительные трибуны. Популярный на теннисных матчах Уимблдона ликер льется рекой, с собой можно взять собственную бутылку вина или несколько банок пива.

Посетители известных королевских скачек Аскот ни в чем себе не отказывают

Британские футбольные фанаты считают ситуацию несправедливой. По их мнению, с вопиющими случаями хулиганства должны справляться при помощи строгого контроля и серьезных наказаний, а не при помощи запрета на распитие алкоголя на трибунах. К тому же, публике никто не мешает напиться перед матчем.

Речь тем не менее идет не об особой жажде болельщиков. В последние годы английские фанаты обращают особое внимание на то, что посетители известных королевских скачек Аскот ни в чем себе не отказывают.

Газеты традиционно дают подробный фотоотчет о нарядах публики на ипподроме.

Отношения англичан с алкоголем едва ли можно назвать простыми. Специалисты активно ищут способы уменьшить случаи «Binge drinking» — употребления алкоголя с целью сильно захмелеть.

Согласно статистике 2014 года Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Англии один человек выпивает около десяти литров алкоголя в год. Этот показатель больше, чем в Финляндии, но меньше, чем во Франции или Германии.

В России находят способы обойти полный запрет на употребление алкоголя

Во время проведения спортивных мероприятий в России запрещено продавать алкоголь на спортивных стадионах и в находящихся вблизи магазинах. Строгий закон появился в связи с нарушениями на матчах, которые иногда доходят до пьяных стычек.

«Сам я во время матчей пью только чай, но считаю, что фанаты должны иметь возможность при желании позволить себе пива. Ведь они пьют пиво, когда сидят дома на диване или смотрят игру своей любимой команды в баре», — говорит спортивный корреспондент « Российской газеты » Артем Локалов.

На практике запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях в России все же обходят.

Пиво открыто глушат на матчах КХЛ — по крайней мере, в Петербурге, Ярославле, Казани и Череповце, сообщается на российской интернет-странице Sports.ru

Стоимость алкоголя уже включена в билет, и поэтому зафиксировать факт покупки алкоголя нельзя.

Другой способ обойти запрет — организовать спортивное событие в месте, которое зарегистрировано как «многофункциональная арена». В таком случае местные чиновники будут смотреть на продажу алкоголя сквозь пальцы.

«Однако это очень зыбкая причина, поскольку спортивное соревнование независимо от места его проведения — это всегда спортивное соревнование», — говорит спортивный юрист Евгений Морозов в интервью Sports.ru.

Исключительное разрешение на Чемпионате мира в России

В июне и июле этого года в России состоится Чемпионат мира по футболу. Матчи ФИФА состоятся в Москве, а также в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Жажда не будет мучить болельщиков, поскольку МВД России дало исключительное разрешение продавать пиво на матчах — в пластиковых стаканах.

Как сообщает министерство, была поставлена цель обеспечить иностранным туристам максимальный комфорт на соревнованиях.

Спортивный корреспондент Артем Локалов посчитал, что Чемпионат мира по футболу может изменить отношение россиян к продаже алкоголя в местах проведения соревнований.

Крупные стычки на спортивных мероприятиях в России в последний раз случались в начале 2000-х.

По словам Локалова, футбол выиграет от продажи пива, поскольку основная поддержка спонсоров в России приходится на хоккей.

«Доходы от продажи пива могут оказаться больше, чем доходы клубов от рекламы и фанатской продукции — к сожалению», — говорит Локалов.

На аргентинских стадионах продают только безалкогольное пиво

До начала футбольного матча с участием «Ривер Плейт» (River Platen), одной из самых успешных команд Буэнос-Айреса, осталось меньше часа. Болельщики ждут.

Стадион на 75 тысяч мест начинает заполняться фанатами в красно-белых футболках. Болельщики верят в победу домашней сборной.

В кафе на первом этаже стадиона полно людей, но очередь за пивом не кажется такой уж длинной. Причина проста: пиво, которое наливают в пластиковые стаканы — безалкогольное.

Пива на стадионах футбольной державы нет, поскольку законодательство Аргентины запрещает продажу и распитие алкогольных напитков на спортивных мероприятиях. Продажа алкоголя в день проведения матчей запрещена и вблизи стадионов.

Лишь немногие пытаются обойти закон и тайно пронести алкоголь через системы проверки безопасности.

На трибунах активно болеют за своих и доходят до экстаза даже без горячительных напитков.

Марсело Патрончини (Marcelo Patroncini), спортивный журналист, который специализируется на футболе, рассказывает, что аргентинцам алкоголь на матчах и не требуется. Его никогда не продавали на спортивных встречах, чтобы избежать случаев агрессивного поведения.

«Мы сталкиваемся со случаями агрессии на стадионах и без алкоголя. Представьте, какой была бы ситуация, если бы у фанатов был еще и алкоголь в свободном доступе», — говорит Марсело Патрончини.

Болельщики гостевой команды не попадают на матч

С футбольным хулиганством в Аргентине борются, в частности, и тем, что не допускают на матч болельщиков гостевой команды. Когда хозяевам матча забивают гол, на стадионе царит тишина.

Так же, как на спортивных мероприятиях, продажа алкоголя запрещена в целях поддержания порядка и в других местах большого скопления людей. Однако там нравы постепенно смягчаются. В этом году на крупнейшем рок-фестивале «Лоллапалуза» (Lollapalooza) впервые появился бар. У каждого гостя фестиваля было право купить две банки пива в день.

В целом в Аргентине пьют алкоголя немного меньше, чем в Финляндии, однако здесь редко пьют только для того, чтобы напиться.

Согласно Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в 2014 году жители Аргентины старше 15 лет употребили около восьми литров (7,93 литра) чистого алкоголя на человека. В Финляндии этот показатель составляет 8,8 литра.