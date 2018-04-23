Полиция Великобритании попросила английских болельщиков воздержаться от провокаций на ЧМ в России

По информации газеты Times, полиция Великобритании попросила болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира в России, воздержаться от провокаций. Отмечается, что английских фанатов предупредили о «высоких патриотических чувствах» среди россиян.

— Болельщикам нужно быть немного восприимчевей к чужой культуре, — сказал заместитель главного констебля Британии Марк Робертс

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Игры пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что представители власти Англии не посетят турнир.

Расписание чемпионата мира по футболу здесь