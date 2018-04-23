Ещё
Полиция Великобритании попросила английских болельщиков воздержаться от провокаций на ЧМ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как подросток убил российскую чемпионку
Как подросток убил российскую чемпионку

Полиция Великобритании попросила английских болельщиков воздержаться от провокаций на ЧМ в России 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
По информации газеты Times, полиция Великобритании попросила болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира в России, воздержаться от провокаций. Отмечается, что английских фанатов предупредили о «высоких патриотических чувствах» среди россиян.
— Болельщикам нужно быть немного восприимчевей к чужой культуре, — сказал заместитель главного констебля Британии Марк Робертс.
Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Игры пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что представители власти Англии не посетят турнир.
Расписание чемпионата мира по футболу здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Кокорин обещает скорое возвращение на поле? Как выглядит Витинью после удара Гранквиста. Фото "Крылья Советов" с "Факелом" и "Кубанью" сыграют на "Самара Арене"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку1
Россия заработает на футболе миллиарды долларов119
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной1
Названы самые высокооплачиваемые футболисты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение