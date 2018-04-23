СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал по итогам текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом, передает ТАСС

По информации издания France Football, аргентинец за один сезон заработал €125 млн Источник уточняет, что в данную сумму входят доходы футболиста от рекламных контрактов.