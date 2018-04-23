Ещё
СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: «Твиттер» «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал по итогам текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом, передает ТАСС.
По информации издания France Football, аргентинец за один сезон заработал €125 млн Источник уточняет, что в данную сумму входят доходы футболиста от рекламных контрактов.
Вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков стал форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доходы за один сезон достигли €94 млн Тройку лидеров рейтинга замыкает бывший одноклубник Месси, ныне выступающий за французский «ПСЖ» и сборную Бразилии Неймар — €81,5 млн  Среди тренеров самым высокооплачиваемым специалистом признан наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В активе португальца €26 млн  После него в списке «богачей» идет итальянец Марчелло Липпи, возглавляющий сборную Китая (€23 млн), главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне (€22 млн), а также Зинедин Зидан (€21 млн), под руководством которого мадридский «Реал» ведет борьбу за третью победу в Лиге чемпионов подряд.
Газета.Ru: последние новости
"Ливерпуль" упустил победу над "Вест Бромвич Альбион" в матче АПЛ Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении Экс-вратарь "Спартака" надеется увидеть Глушакова в запасе на матч с "Ахматом"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку40
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Россия заработает на футболе миллиарды долларов120
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение